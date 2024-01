POL-WOB: Vorsätzliche Brandstiftung - Zwei Gartenlauben vollständig zerstört

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Hellwinkel, Reislinger Straße 25.01.2024, 01.38 Uhr Unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Donnerstag erneut eine Gartenlaube im Kleingartenverein Am Schäferbusch in der Reislinger Straße in Wolfsburg in Brand. In den vergangenen Wochen war es mehrfach zu Brandstiftungen in verschiedenen Kleingartenvereinen in Wolfsburg gekommen (wir ...

mehr