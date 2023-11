Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Unfallbeteiligten und Zeugen

Neuss (ots)

In Neuss kam es am Dienstag (21.11.), gegen 14:25 Uhr, im Einmündungsbereich "Am Katzenberg / Neusser Weyhe" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17- jährige Neusserin leicht verletzt wurde. Die Neusserin befuhr mit ihrem Fahrrad die Neusser Weyhe aus Richtung Römerstraße kommend in Fahrtrichtung Venloer Straße und beabsichtigte, ihre Fahrt über den oben genannten Einmündungsbereich hinaus geradeaus fortzusetzen. Ein grauer Pkw bog zur selben Zeit von der Straße "Am Katzenberg" nach rechts auf die Neusser Weyhe ab. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß, in Folge dessen die 17- Jährige stürzte. Sie verletzte sich leicht.

Der Fahrzeugführer des grauen Autos, vermutlich männlich, 40 bis 60 Jahre alt und mit kurzem Haar, hielt kurzzeitig an und setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Venloer Straße fort.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Fahrzeugführer sowie Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zur Identität des Fahrzeugführers oder seinem Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Tipp der Polizei: Verlassen Sie den Unfallort nicht, ohne vorher die Polizei telefonisch informiert zu haben. Die Beamten werden mit Ihnen das weitere Vorgehen absprechen und Sie sind so auf der sicheren Seite.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell