Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kfz- Diebstähle in Kaarst und Meerbusch

Kaarst, Meerbusch (ots)

Im Zeitraum von Freitag (17.11.), 23:00 Uhr, bis Montag (20.11.), 09:30 Uhr, wurden in Kaarst zwei Motorräder aus einer an der Broicherdorfstraße gelegenen Tiefgarage gestohlen. Wie die Diebe sich Zugang zu der Garage verschafften, ist Bestandteil der Ermittlungen. Einbruchspuren konnten an diesem nicht festgestellt werden.

Bei den beiden Maschinen handelt es sich zum einen um eine schwarze Honda CBR 650RA mit goldenen und silbernen Applikationen und dem Kennzeichen NE-OZ 90. Die zweite Maschine, eine schwarze BMW GS 1250 Exclusive, mit dem Kennzeichen GV-BW 13, trägt gelbe Akzente. An ihr befanden sich zwei schwarze Koffer und eine Navigationshalterung.

In Meerbusch entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Samstag (18.11.), 17Uhr, bis Montag (20.11.), 09 Uhr, einen weißen BMW X5 mit dem Kennziechen NE-NC 666. Er hatte zuvor auf dem Schaertzgensweg gestanden.

Wer kann Hinweise auf den Verbleib der Fahrzeuge oder die Täter geben?

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss