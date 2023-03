Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am Dienstagvormittag kurz nach 09:00 Uhr wollte eine 75-jährige Fußgängerin die Sulzbacher Straße in Höhe der dortigen Arztpraxis überqueren. Als sie sich bereits etwa mittig auf der Fahrbahn befand und wieder die Gehrichtung änderte, wurde sie von einem in Richtung Kirnsulzbach fahrenden Pkw erfasst, der von einem 51-jährigen Mann gelenkt wurde. Die Frau erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

