Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kirn - Morbach, mutmaßlicher Motorraddieb nach Verfolgung durch Polizei gestellt

Kirn - Morbach (ots)

Montag, 13.03.2023, 22:50 Uhr

Am späten Montagabend konnten in Morbach Ortsteil Wolzburg zwei Männer aus Idar-Oberstein nach der Flucht mit einem Motorrad durch die Polizei gestellt werden.

Eine Polizeistreife wollte gegen 22:50 Uhr im Kirner Ortskern ein Motorrad mit zwei Personen darauf kontrollieren. Der Fahrer des Motorrades der Marke Suzuki, missachtete jedoch sämtliche Anhaltezeichen der Funkstreife, gab Gas und flüchtete vor der Polizei.

Nach einer ersten Überprüfung stellte sich heraus, dass das am Motorrad angebrachte Kennzeichen aktuell nicht mehr und ursprünglich auf ein anderes Fahrzeug ausgegeben war.

Die anschließende Flucht des Fahrers mitsamt Sozius, zog sich über mehrere Ortschaften, die in den Dienstgebieten der Polizeipräsidien Mainz, Trier und Koblenz lagen. Im Rahmen der weiteren Verfolgung waren Kräfte aller drei Präsidien beteiligt, die unter anderem Straßensperren errichteten, um die Flüchtigen zu stoppen. Auch der Polizeihubschrauber war bei der Verfolgung eingesetzt und behielt den Überblick aus der Luft.

Auf einem Wirtschaftsweg in der Gemarkung Morbach OT Wolzburg, ließen die beiden Männer das Motorrad letztlich zurück und flüchteten zu Fuß weiter. Von einer Funkstreife der Polizeiwache Hahn konnten die Männer festgenommen werden.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 31-jährigen Mann aus Idar-Oberstein, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Bei ihm konnte nicht nur eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden, er besaß zudem keine gültige Fahrerlaubnis und war augenscheinlich nicht fahrtüchtig. Eine Blutuntersuchung muss nun ergeben, ob er unter den Einfluss von Betäubungsmitteln, Medikamenten und/oder Alkohol stand. Das Motorrad wies außerdem Aufbruchsspuren am Zündschloss auf. Die Eigentumsverhältnisse sind derzeit noch ungeklärt.

Beim Sozius handelte es sich ebenfalls um einen Mann aus Idar-Oberstein. Auch der 30-Jährige war der Polizei bereits bekannt.

Der 31-Jährige Fahrer muss sich nun erneut wegen diverser Straftaten verantworten. Im Raum stehen Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Zudem werden nun die Eigentumsverhältnisse des Motorrades ermittelt, weshalb zusätzlich noch eine Strafanzeige wegen Motorraddiebstahls in Frage kommen könnte

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell