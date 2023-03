Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht in Bärenbach

Kirn (ots)

Am Mittwoch, den 15.03.2023, ereignete sich gegen 10:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Geschädigte befuhr mit seinem Transporter der Marke MAN die B41 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Nach der Bärenbacher Brücke stellte der Geschädigte im Gegenverkehr eine weiße Sattelzugmaschine mit Anhänger fest, die schließlich schwankend die mittlere Fahrbahnmarkierung überfuhr und auf die Fahrspur des Geschädigten geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der Geschädigte ein Ausweichmanöver nach rechts in den Grünstreifen durch. Dadurch stieß der Transporter mit der Leitplanke zusammen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ungehindert in Richtung Kirn fort. Hinweise auf den Fahrer oder zum Kennzeichen sind nicht gegeben.

