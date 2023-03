Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Kirn (ots)

Am Freitag, den 10.03.2023, kam es auf der L230 gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Laut ersten Ermittlungen musste ein Fahrzeugführer einem entgegen kommenden Fahrzeug ausweichen um eine Kollision zu vermeiden und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Ausweichende geriet in den neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen und kam sodann zum Stehen. Aufgrund des Aufpralls im Straßengraben wurde der Fahrzeugführer vorsorglich mittels Rettungswagen in das nahegelegene Krankenhaus verbracht. Zeugen für den Verkehrsunfall werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell