Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_TIER - LZ1 - Pferd nach Bremsung im Anhänger eingeklemmt, 2. Pferd mit im Anhänger

Werne (ots)

05.12.2023 > 19:26 Uhr - 21:00 Uhr

Am Dienstagabend den 05.12.2023 wurde um 19:26 Uhr der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Einsatzstichwort "TH_TIER - Pferd nach Bremsung im Anhänger eingeklemmt, 2. Pferd mit im Anhänger" auf die Straße Nordlippering in Werne Lenklar alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich zwischen den Kreisverkehren Südkirchener Straße / Capeller Straße in Werne. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Ein Pferd war während der Fahrt durch die vordere Seitentür eines Pferdeanhängers gebrochen und klemmte dort fest. Ein direkt verständigter Tierarzt war kurz vor den Einsatzkräften an der Unfallstelle eingetroffen. Dies hatte den Vorteil, dass die Erstmaßnahmen direkt mittels fachlicher Expertise und geeigneter Medikamente unterstützt werden konnte. Die ersten Maßnahmen der Feuerwehr konzentrierten sich auf die mechanische Öffnung des Anhängers mit einer sogenannten Säbelsäge um die technische Tierrettung einzuleiten. Parallel hierzu wurden die Unfallbeteiligten bzw. das zweite unverletzte Pferd betreut. Die Unfallstelle wurde abgesichert und ausgeleuchtet. Das verunfallte schwer verletzte Pferd konnte nach einer aufwändigen technischen Rettung aus dem Anhänger befreit und an den Tierarzt übergeben werden. Aufgrund der schwere der Verletzungen musste das Tier noch vor Ort eingeschläfert werden. Der Einsatz war für die 11 eingesetzten Kräfte die mit zwei Fahrzeugen ausgerückt waren, nach ca. 1,5 Stunden beendet. Ebenfalls an diesem Einsatz beteiligt war die Polizei, der Rettungsdienst sowie ein Veterinär.

