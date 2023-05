Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Klingel beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. In der Zeit zwischen Freitag (28.04.), 15.30 Uhr, und Dienstag (02.05.), 5.50 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Klingelsäule mit Kamera-Einheit vor dem Haupteingang des Amtsgerichts in der Dudenstraße auf bislang unbekannte Art und Weise. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell