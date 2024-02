Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Geschädigter und Zeugen gesucht

Mayen (ots)

Am Donnerstag, den 15.02.2024, kam es gegen 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Gerberstraße in Mayen. Dort wurde beim Ausparken ein vor der Carl Burger Schule abgestellter PKW beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. Vermutlich dürfte es sich beim PKW des Geschädigten um einen schwarzen Seat Leon handeln. An diesem befinden sich mutmaßlich Schrammen an der linken Seite der Fahrzeugfront.

Wer kann Hinweise zum PKW des Geschädigten sowie zum Unfallhergang geben? Meldungen bitte an die Polizei Mayen unter der 02651-8010.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell