Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall bei Glätte

Warstein (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen 07:27 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Mescheder Landstraße (B 55). Eine 31-jährige Frau aus Olsberg fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Warstein. Die Fahrerin überholte ein Fahrzeug auf der zweispurigen Fahrbahn. Als sie anschließend einscheren wollte, verlor sie auf der stellenweise glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte in die rechte Schutzplanke. Anschließend kam das Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die 31-jährige wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der PKW wurde erheblich beschädigt.(kh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell