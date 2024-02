Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Kneblinghausen - Garagenbrand

Rüthen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 04:50 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in den Kapellenweg gerufen. Ein Anwohner stellte Brandgeruch fest und alarmierte umgehend den Hausbesitzer und die Rettungskräfte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Rüthen, Menzel und Kallenhardt konnten bei Eintreffen die in Vollbrand stehende Garage zügig löschen. Nach ersten Erkenntnissen ist in einer Doppelgarage aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Zwei in der Garage abgestellte Fahrzeuge sind vollständig ausgebrannt. Personen sind nicht verletzt worden. Die Garage ist derzeit einsturzgefährdet. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben aktuell die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell