POL-SO: Vermisstensuche

Welver (ots)

Aktuell sucht die Polizei mit starken Kräften und einem Polizeihubschrauber nach der Vermissten Ilse F. Frau F. ist 85 Jahre alt und zu Fuß von ihrer Wohnanschrift in Welver-Klotingen abgängig. Sie trägt eine schwarze Jacke, eine grüne Mütze und ist von der Statur her eher klein und zierlich. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in hilfloser Lage befindet. Sollte sie angetroffen werden wird darum gebeten, sich mit der Polizei unter 110 in Verbindung zu setzen.

