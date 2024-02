Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Flucht - Fahrzeug gesucht

Warstein-Suttrop (ots)

Am Montag, 12.02., gegen 15:22 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in Warstein-Suttrop auf der Nuttlarer Straße, circa 50 Meter nördlich vom Plaßkamp. Ein 56-Jähriger aus Warstein ging, hinter einer 54-Jährigen Warsteinerin mit ihrem Pferd, auf der Straße. Ein Fahrzeug, das in Fahrtrichtung Süden fuhr, touchierte beim Vorbeifahren den linken Arm des 56-Jährigen. Der Mann kam zu Fall. Er verletzte sich leicht. Der Fahrer hielt kurz an und fuhr dann unmittelbar weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten Kastenwagen - vermutlich von der Marke "Nissan". Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02902 91000 zu melden. (kh)

