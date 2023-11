Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannter Mann im Vorgarten

Hemer (ots)

Eine Anwohnerin in der Lamferstraße vernahm am Donnerstag, gegen 22:00 Uhr, Klopfgeräusche an der Tür des Hauses. Als sie wenig später aus dem Fenster blickte, sah sie einen unbekannten Mann im Garten stehen. Der Unbekannte war ca. 1.90m groß, schlank und komplett schwarz gekleidet. Als die Anwohnerin den Mann mit einer Taschenlampe anleuchtete, flüchtete er fußläufig in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02372/9099-0 entgegen. (schl)

