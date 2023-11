Menden (ots) - Vor einem Kiosk in der Walramstraße kam es am Mittwochabend, gegen 18:15 Uhr, zwischen einem 42-Jährigen und drei bislang unbekannten Männern zu einer Auseinandersetzung. Im Zuge der an einen verbalen Streit anschließenden Schlägerei wurde dem 42-Jährigen durch einen der unbekannten Männer mit einer Glasfalsche auf den Kopf geschlagen. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in unbekannte ...

mehr