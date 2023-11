Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auseinandersetzung vor Kiosk

Menden (ots)

Vor einem Kiosk in der Walramstraße kam es am Mittwochabend, gegen 18:15 Uhr, zwischen einem 42-Jährigen und drei bislang unbekannten Männern zu einer Auseinandersetzung. Im Zuge der an einen verbalen Streit anschließenden Schlägerei wurde dem 42-Jährigen durch einen der unbekannten Männer mit einer Glasfalsche auf den Kopf geschlagen. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Sie werden als ca. 25-30 Jahre alt, 1.70-1.80m groß und allesamt dunkel bekleidet beschrieben. Der 42-jährige Mendener wurde leichtverletzt. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 02373/9099-0 mit der Polizeiwache in Menden in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell