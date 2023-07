Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kontrolle eines Pkws in Wildeshausen +++ Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

In Schlangenlinien war am Dienstag, 25. Juli 2023, gegen 00:40 Uhr, der Fahrer eines Pkws in Wildeshausen unterwegs. Bei der Kontrolle durch die Polizei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und möglicherwiese unter dem Einfluss von Drogen stand.

Beamte der Polizei Wildeshausen befuhren mit einem Streifenwagen die Bargloyer Straße in Richtung Westring und bemerkten, dass der Fahrer eines vorausfahrenden Kleinwagens Schwierigkeiten hatte, geradeaus zu fahren. Er fuhr in deutlichen Schlangenlinien und geriet mit dem Pkw mehrfach in den Gegenverkehr. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der 30-jährige Fahrer aus Wildeshausen keinen Führerschein aushändigen. Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergab zudem den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben könnte. Ein durchgeführter Test zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Kokain an.

Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich.

