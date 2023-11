Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigungen durch Eierwürfe

Halver (ots)

Gestern, gegen 19.30 Uhr, warfen zwei unbekannte Jugendliche Eier gegen die Wand eines Hauses an der Mühlenstraße. Die Rückstände beschädigten die Fassade und ließen sich durch den Eigentümer nicht mehr entfernen. Die jugendlichen Täter wurden hierbei videografiert. Einer der beiden trug weiße Schuhe, eine weiße Hose und einen weißen Kapuzenpullover. Sein Begleiter trug weiße Schuhe, eine schwarze Hose und einen schwarzen Kapuzenpullover. Wer hat die Täter gesehen und kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt die Wache Halver unter 02353/9199-0 entgegen. Ähnliches ereignete sich auch an der Schillerstraße. Hier landeten zwischen Dienstag- und Mittwochabend mehrere Eier auf einem Balkon und hinterließen Beschädigungen an Mobiliar und Fassade. Auch zu diesem Fall sucht die Polizei Zeugen. (dill)

