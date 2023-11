Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in Mehrfamilienhaus

Jugendliche bedrohen Spaziergängerin

Ein Leichtverletzter nach Schlägerei

Iserlohn (ots)

Dienstag, kurz nach 17 Uhr, kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Brändströmstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten einen Bewohner aus der betroffenen Wohnung. Er musste mit lebensgefährlichen Verletzungen einer Unfallklinik in Dortmund Nord zugeführt werden. Die übrigen Anwohner konnten sich ins Freie retten. Polizeibeamte haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (dill)

Eine Spaziergängerin (34) war Dienstagabend mit ihrem Hund auf einem Fußweg zwischen Refflingser Straße und Werkstraße unterwegs. Bei der späteren Anzeigenerstattung gab sie zu Protokoll, dass ihr dort circa zehn Jugendliche begegnet seien. Diese hätten sie mit Feuerwerskörpern beworfen. Sie sei jedoch nicht getroffen worden. Als sie sich verbal hiergegen zur Wehr setzte, habe einer der Jugendlichen sie u.a. als Fotze beleidigt und angedroht sie abzustechen. Die Jugendlichen rannten daraufhin Richtung Sportplatz davon. Trotz Fahndung konnten keine Jugendlichen mehr im Umfeld angetroffen werden. Der Haupttäter war männlich, etwa 16 Jahre alt, circa 175 cm groß und schwarz mit ebenfalls schwarzer "Bomberjacke" gekleidet. Hinweise auf die Tätergruppe nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Gestern, kurz nach 2 Uhr, kam es am Kurt-Schumacher-Ring zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, in deren Verlauf ein Mendener (23) mehrmals ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Polizeibeamte nahmen eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Die Täter flüchteten. Der Haupttäter war Anfang bis Mitte 20, schlank, hatte blonde Haare und trug eine karierte Jacke sowie ein helles Basecap. Hinweise zum Vorfall nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Ein Iserlohner (45) fuhr Dienstag, 21.20 Uhr, mit seinem Auto über den Schürenbusch in Richtung Dortmunder Straße. Kurz vor der Einmündung kam ihm ein Gruppe Jugendlicher zu Fuß auf seinem Fahrstreifen entgegen. Diese bewarfen seinen PKW offenbar mit einer Getränkedose und richteten hierdurch Sachschaden an. Die fünf jungen Männer (16-22 Jahre) waren zwischen 170 und 180 cm groß und dunkel gekleidet. Sie liefen Richtung Gerlingsen davon. Hinweise auf die Identität der Täter nimmt die Wache Iserlohn entgegen. (dill)

