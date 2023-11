POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis: Versuchtes Tötungsdelikt in Sundwig

Altena (ots) - Eine 67-jährige wurde am Montag beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Zwischen 16.10 und 16.20 Uhr hielt sie sich in dem Geschäft auf. An der Kasse bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Umhängetasche offenstand und das Portemonnaie weg war. Die Frau erstattete Anzeige auf der Polizeiwache. Sie kann sich nicht daran erinnern, angesprochen oder abgelenkt worden zu sein. ...

