Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendeibe/ E-Scooter ohne Versicherung

Altena (ots)

Eine 67-jährige wurde am Montag beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Zwischen 16.10 und 16.20 Uhr hielt sie sich in dem Geschäft auf. An der Kasse bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Umhängetasche offenstand und das Portemonnaie weg war. Die Frau erstattete Anzeige auf der Polizeiwache. Sie kann sich nicht daran erinnern, angesprochen oder abgelenkt worden zu sein. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in heimischen Discountern nach den meist älteren Opfern suchen. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden - beispielsweise in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

Eine Polizeistreife hat am Montagnachmittag auf der Rahmedestraße einen 44-jährigen Mann auf einem E-Scooter gestoppt. Der Altenaer fuhr über den Gehweg in Richtung Lüdenscheid und hatte kein Versicherungskennzeichen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (cris)

