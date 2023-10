Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Iserlohn (ots)

Am Montagnachmittag wurde einer 86-jährigen Frau in einer Bäckerei an der Unnaer Straße die Handtasche samt Geldbörse gestohlen. Die Iserlohnerin hatte sich in der Bäckerei an einen Tisch gesetzt und ihren Rollator samt Handtasche hinter der Eingangstür abgestellt. Eine halbe Stunde später bemerkte sie, dass die Handtasche weg war. Die Seniorin holte die Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Eine 81-jährige Frau wurde am Montag in der Letmather Innenstadt bestohlen. Sie hatte gegen 14.40 Uhr in einem Drogeriemarkt Ware gekauft. Gegen 15.30 Uhr machte sie ein Unbekannter in der Kühlingstraße darauf aufmerksam, dass ihr Rucksack offenstand. Die Senioren stellte fest, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Die Seniorin machte sich direkt auf den Weg zur Polizeiwache, um Anzeige zu erstatten. (cris)

