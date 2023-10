Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrunkener Mann landet in einer Zelle

Diebe stehlen Range Rover

Lüdenscheid (ots)

Ein Lüdenscheider (50) hat gestern Nachmittag Kunden einer Bankfiliale am Rathausplatz belästigt. Der volltrunkene Mann erhielt von der eingesetzten Polizeistreife einen Platzverweis, den er mit u.a. mit Beleidigungen wie "Fick dich" kommentierte und es sich stattdessen am Straßenrand bequem machte. Er wurde zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Die Beamten zeigten ihn wegen Beleidigung an. (dill)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagabend und Montagmorgen vom Hof eines Autohauses an der Lennestraße einen grauen Land Rover Range Rover Sport. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

