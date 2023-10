Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrssicherheitsaktion für Senioren anlässlich des erhöhten Verkehrsaufkommens: Polizei und evangelischer Kirchenkreis laden ein

Ein Dokument

Lüdenscheid/Märkischer Kreis (ots)

Die Sperrung der Rahmedetalbrücke hat das Verkehrsgeschehen in Lüdenscheid maßgeblich verändert. Die im Vergleich zu früher deutlich höhere Verkehrsdichte birgt neue Herausforderungen und Gefahren für alle Verkehrsteilnehmer.

Im Rahmen des Seniorenkreises informiert das Team der polizeilichen Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Märkischen Kreis über mögliche Gefahren und die neuen Anforderungen für Fußgänger, insbesondere für die Gruppe der Seniorinnen und Senioren. Ziel ist es, dass sich Seniorinnen und Senioren anhand nützlicher Tipps sicherer fühlen und im Straßenverkehr bewegen können.

Zu einer Informationsveranstaltung laden Polizei und der evangelische Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg herzlich ein. Sie findet am Mittwoch, 8. November 2023, von 15 bis 17 Uhr, im Gemeindezentrum Dickenberg am Rathmecker Weg 32 in 58513 Lüdenscheid, statt. Die Einladung richtet sich ausdrücklich auch an "Nicht-Kirchenmitglieder". Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Im Nachgang zur Veranstaltung wird es an vier Donnerstagen im November eine Telefon-Hotline zum Thema geben. Am 9.11., 16.11., 23.11. und 30.11.2023, jeweils zwischen 10 und 12 Uhr, können Interessierte ihre Fragen unter 02371/9199-7070 bei der Verkehrsunfallprävention loswerden.

Ein Info-Flyer ist auch auf der Website der Polizei Märkischer Kreis unter maerkischer-kreis.polizei.nrw zu finden. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell