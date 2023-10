Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstähle aus Fahrzeugen: Zeugen gesucht

Menden (ots)

Am zurückliegenden Wochenende beschädigten unbekannte Täter nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt 17 geparkte Fahrzeuge. Hierzu schlugen sie die Fensterscheiben ein und entwendeten teilweise Gegenstände, darunter geringe Münzgeldbeträge, Zigaretten und eine Musikbox. Die Tatorte befanden sich am Oesberner Weg, Schwitterknapp, Walram-, Kaiser- und Mühlenbergstraße, Am Hünenköpfchen, auf dem Parkplatz Battenfelds Wiese sowie an der Unteren Promenade. Die Polizei geht von einem entstandenen Sachschaden in deutlich vierstelliger Höhe aus und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Die Polizei warnt eindringlich: Ein Auto ist kein Tresor! Potentielle Diebe kennen jedes noch so sicher geglaubte Versteck. Lassen Sie daher niemals Bargeld oder andere Wertgegenstände zurück.

Wer hat am Wochenende verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

