Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hochspannungsleitung zerteilt/ Bauhof-Lkw gestohlen/ Computer-Betrüger/ Reifen zerstochen

Altena (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag offenbar versucht, Kabel der im Bau befindlichen Hochspannungsleitung bei Rosmart zu stehlen. Die Täter müssen über einen Schotterweg, der vom Hemecker Weg abzweigt, angefahren sein. An zwei Masten wurden die ausgelegten Kabel durchtrennt und in transportfähige Stücke zerteilt. Möglicherweise wurden die Täter gestört oder der Abtransport sollte später erfolgten. Am Freitagnachmittag waren die Kabel noch in Ordnung, am Samstag um 11 Uhr bemerkten Mitarbeiter die Schäden. Das Kabel stand zu diesem Zeitpunkt nicht unter Strom. Die Polizei sicherte Spuren. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02352/9199-0.

Am städtischen Bauhof wurde ein Lkw gestohlen. Gegen 1.30 Uhr heute Nacht entdeckten Zeugen den Pritschenwagen der Stadt mit offener Fahrertür und Ladefläche an der Straße Am Tunnel in Nachrodt. Am Bauhof am Brachtenbecker Weg wurden offenbar in der Nacht diverse Türen aufgehebelt. Die Täter stahlen den Iveco Pritschenwagen sowie zumindest diverse Elektrowerkzeuge. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher, informierte die Stadt und sicherte Spuren. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Ein Altenaer ist auf Computer-Betrüger hereingefallen. Er hatte im Internet gesurft als plötzlich sein Bildschirm schwarz wurde. Im Anschluss erschien eine angebliche "Servicenummer" von Microsoft. Unter dieser Nummer meldete sich ein angeblicher Techniker des Software-Herstellers, der angab, den Computer auf Werkseinstellungen zurücksetzen zu können. Er fragte diverse Zahlungsmethoden ab, am Ende sollte der Altenaer Bezahlkarten besorgen und die Codes durchgeben. Das tat der Altenaer. Erst als der angebliche Techniker behauptete, die Codes würden nicht funktionieren und nach weiteren Codes fragte, wurde der Altenaer misstrauisch. Er beendete das Gespräch, suchte im Internet nach Informationen und stieß auf ähnliche Berichte über Betrügereien. Darauf machte er sich auf den Weg zur Polizeiwache, um Anzeige zu erstatten.

In der Nacht zum Sonntag wurden in der Innenstadt Reifen von mindestens vier Fahrzeugen zerstochen. Betroffen waren ein schwarzer Clio, ein grauer Skoda, ein grau/orangefarbener Skoda und ein grauer Nissan Almera, die an der Lenneuferstraße parkten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

