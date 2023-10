Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Whiskey-Dieben

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei sucht nach Whiskey-Dieben: Am 14. Juli um 20.37 Uhr wurden sie in einem Supermarkt in Lüdenscheid-Brügge von der Überwachungskamera erfasst. Die Aufnahmen, zeigen, wie sie 6 Flaschen in ihren Rucksäcken verstecken und an der Kasse vorbei den Laden verlassen. Nachdem keine andere Möglichkeit mehr besteht, die Identität zu klären, hat das Amtsgericht Hagen eine Fahndung mit Fotos angeordnet. Sie sind zu finden auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/118450. Die Männer werden auf ein Alter zwischen 40 und 50 Jahren geschätzt. Beide haben dunkelblonde Haare. Der erste Mann hat eine schlanke Statur, der zweite wird als athletisch beschrieben. Der erste Tatverdächtige trug eine schwarze Hose und Oberteil, eine weiße Jacke mit rot abgesetzten Schulter und einem Emblem auf dem linken Ärmel, einen grauen Rucksack und eine graue Umhängetasche mit schwarzem Riemen. Der zweite Tatverdächtige trug eine schwarze Jogginghose mit weißem Streifen an der Seite, schwarzes T-Shirt, helle Sportschuhe der Marke Asics und einen schwarzen Rucksack. (cris)

