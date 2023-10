Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versammlung in der Innenstadt

Lüdenscheid (ots)

Heute Nachmittag, 16 Uhr, fanden sich circa 120 Personen zu einer Versammlung am Bahnhof in Lüdenscheid ein. Gemeinsam gingen die Teilnehmer der Demonstration unter dem Motto "Freiheit für Palästina" in Richtung Sternplatz. Dort fand eine Kundgebung statt, die gegen 17:00 Uhr beendet wurde. Zwei Personen zeigten ein Schild mit strafrechtlich relevantem Inhalt. Die Personalien von zwei tatverdächtigen Frauen wurden festgestellt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung eingeleitet. Die Veranstaltung verlief sonst friedlich und ohne weitere Störungen. (dill)

