POL-MK: #VerantwortungstopptVollgas

Altena (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, in die Hundertwasser-Schule am Nüggelnstück einzubrechen. Sie machten sich an mehreren Außentüren zu schaffen. Außerdem gibt es Schäden an einem Tor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

