POL-KA: (KA) Pfinztal - Vermisstensuche am Pfinzufer

Telefonisch teilte ein Anrufer am Donnerstag gegen 08:30 Uhr das Auffinden von Fundsachen unmittelbar am Pfinzufer im Bereich der Karlsruher Straße in Berghausen mit. Unter den Gegenständen befand sich unter anderem ein Ausweis. Verbunden mit Hinweisen, dass sich der Eigentümer der liegengelassenen Gegenstände möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte, wurde von der verständigten Polizei eine Vermisstensuche eingeleitet. Neben verstärkten Kräften wurden u.a. die Feuerwehr, DLRG-Taucher, eine Drohne, Polizeihunde und ein Polizeihubschrauber hinzugerufen. Nach einem Zeugenhinweis konnte die vermisste Person, welche in Richtung Söllingen unterwegs war, durch eine Polizeistreife an der Pfinz wohlauf angetroffen werden.

