Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch in Schule

Altena (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, in die Hundertwasser-Schule am Nüggelnstück einzubrechen. Sie machten sich an mehreren Außentüren zu schaffen. Außerdem gibt es Schäden an einem Tor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell