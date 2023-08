Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in einem Hausflur!

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Um 14:13 wurde die Feuerwehr Bochum zur Castroper Straße 36 gerufen. Von dort wurde Feuerschein und Rauch aus dem Treppenraum des 4-geschossigen Wohnhauses gemeldet. Zu dieser Zeit waren sehr viele Fußball Fans auf dem Weg zu heutigen Revierderby auf der Castroper Straße unterwegs. In dem Treppenraum brannte ein Spielzeugfahrrad wodurch auch eine massive Rauchentwicklung in dem Treppenraum freigesetzt wurde. Das Feuer wurde durch zwei Polizisten die sich zu der Zeit gerade vor dem Haus befanden mit einem Pulverlöscher gelöscht. Die kurz danach eingetroffene Feuerwehr hat die Nachlöscharbeiten durchgeführt und den Treppenraum, sowie angrenzende Räume, mit einem Hochdrucklüfter vom Brandrauch befreit. Verletzt wurde bei dem Einsatz zum Glück niemand. Trotz einer schwierigen Anfahrtssituation wurde der Brand, durch eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten schnell gelöscht. Die Feuerwehr weißt aus diesem Anlass darauf hin, dass Brennbare Gegenstände nicht in Treppenräumen gelagert werden dürfen. Bei einem Brand, wie in diesem Beispiel, ist dadurch der einzige Weg ins Freie den die Bewohner selbstständig nutzen können versperrt. Es waren 38 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell