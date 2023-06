POL-LM: Vandalismus vor Pizzeria +++ Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Fahrzeugteil im Visier von Dieben +++ Unfall mit Schulbus +++ Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Vandalismus vor Pizzeria,

Villmar, Weilburger Straße, Dienstag, 30.05.2023, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 31.05.2023, 17:00 Uhr

(fh)Rund um den Eingang einer Pizzeria in Villmar kam es zwischen Dienstag und Mittwoch zu Vandalismusschäden. Am Mittwochnachmittag stellte der Inhaber der Gaststätte fest, dass Unbekannte zwei Laternen und eine Lichterkette zerstört hatten. Darüber hinaus wurden auch der Rahmen sowie das Schloss der Eingangstür beschädigt und mehrere Glühbirnen entwendet. Die Hintergründe der Tat sind bisher nicht bekannt. Der verursachte Sachschaden bewegt sich im dreistelligen Bereich. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus, Weilmünster, Dietenhäuser Straße, Dienstag, 30.05.2023, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 31.05.2023, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag sind Einbrecher in Weilmünster bereits auf halber Strecke gescheitert. In der besagten Nacht näherten sich die Unbekannten im Schutze der Dunkelheit einem Mehrparteienhaus in der Dietenhäuser Straße und machten sich dort angekommen an einer rückwärtigen Eingangstür zu schaffen. Da später keiner der Bewohner einen Einbruch in deren jeweiligen Wohnung feststellen konnte, wird derzeit davon ausgegangen, dass die Einbrecher bereits an der Zugangstür zum Haus scheiterten. Der entstandene Sachschaden wird mit knapp 1.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Fahrzeugteil im Visier von Dieben,

Runkel, Dehrn, Römerstraße, Dienstag, 30.05.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 31.05.2023, 12:30 Uhr

(fh)In Runkel-Dehrn hatten Fahrzeugteilediebe zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag ein Anbauteil eines BMW im Visier. Der Besitzer des X5 hatte diesen im besagten Zeitraum auf einem Parkplatz nahe der Römerstraße abgestellt. Als er am Mittwoch das Auto in Betrieb nehme wollte, musste er feststellen, dass das Spiegelglas des rechten Außenspiegels professionell ausgebaut und gestohlen worden war. Mit dem Glas hatte sich der Dieb anschließend aus dem Staub gemacht.

Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

4. Unfall mit beteiligtem Schulbus und mehreren Verletzten, L 3451 bei Weilburg-Bermbach, Weilburg-Hirschhausen, Mittwoch, 31.05.2023, 16:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnahmittag ereignete sich auf der L 3451 bei Weilburg-Bermbach ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Bus und zwei Pkw. Insgesamt wurden zwei Erwachsene und fünf Schulkinder leicht verletzt. Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 59 Jahre alter Weilburger einen mit Schulkindern besetzten Bus von Hirschhausen nach Bermbach. In Höhe der Kreuzung zur Landesstraße 3451 beabsichtigte der Busfahrer diese weiter in Richtung der Hirschhäuser Straße zu passieren. Dabei übersah er jedoch den kreuzenden und vorfahrtsberechtigten Renault Laguna einer 37-Jährigen aus Solms. Diese war gerade auf der Landesstraße von Edelsberg nach Braunfels unterwegs gewesen. In Mitten der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der Bus gegen einen im Bereich der Hirschhäuser Straße wartenden Seat Leon geschoben wurde. Durch den Aufprall wurden der Busfahrer, die Fahrerin des Renault sowie fünf Kinder im Bus leicht verletzt und jeweils in Krankenhäuser in Limburg und Weilburg gebracht. Die Fahrerin des Seat blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf knapp 21.000 Euro geschätzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

5. Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich,

Limburg, B 8 / Pariser Straße, Mittwoch, 31.05.2023, 22:10 Uhr

(da)Am Mittwochabend kam es in Limburg zu einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung, bei dem die Beteiligten leicht verletzt wurden. Gegen 22:20 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Tesla die Pariser Straße und beabsichtigte geradeaus über die B 8 in Richtung der Autobahnauffahrt zu fahren. Zeitgleich fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Audi A1 auf der B 8 von Limburg kommend in Richtung Lindenholzhausen. Nach ersten Zeugenaussagen übersah der Teslafahrer, dass die Ampel an der Kreuzung B 8 / Pariser Straße für ihn rot anzeigte, fuhr in den Kreuzungsbereich und kollidierte hier mit dem vorfahrtsberechtigten Audi, der zeitgleich die Kreuzung passierte. Der Aufprall der Fahrzeuge war so heftig, dass beide im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 23.000EUR. Weiterhin wurden alle Beteiligten leicht verletzt. Der Tesla-Fahrer sowie seine Mitfahrerin wurden zur weiteren Abklärung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls können sich unter 06431 / 9140-0 bei der Polizeistation Limburg melden.

