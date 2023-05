POL-LM: Einbrecher in "Tipi-Dorf" zugange +++ Zigarettenautomat entwendet, aufgebrochen und weggeworfen +++ Matratzen brennen +++ Polizei lädt zu Informationsabend zum Thema "Betrugsdelikte" ein

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbrecher in "Tipi-Dorf" zugange, Weilburg, Hainallee, Freitag, 26.05.2023, 19:30 Uhr bis Freitag, 20:50 Uhr

(fh)Am Freitagabend haben Unbekannte das "Tipi-Dorf" bei Weilburg heimgesucht. Der oder die Täter näherten sich zwischen 19:30 Uhr und 20:50 Uhr dem an der Lahn gelegenen Campingplatz in der Hainallee und machten sich dort angekommen an einer Gartenhütte und einer Gaststätte zu schaffen. Hierbei knackten und entwendeten sie drei Vorhängeschlösser und flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Ob aus den beiden Gebäuden Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Den verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 300 Euro.

Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

2. Zigarettenautomat entwendet, aufgebrochen und weggeworfen, Runkel, Hofen, Kerkerbachtalstraße, Freitag, 26.05.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 27.05.2023, 07:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag hatten es Diebe im Runkeler Ortsteil Hofen auf einen Zigarettenautomaten abgesehen. Am Samstagmorgen fand der Besitzer eines in der Kerkerbachtalstraße gelegenen Hühnerhofs auf seinem Grundstück einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten vor und informierte die Polizei. Schnell gelang es den Beamten den ursprünglichen Aufstellort auszumachen. Den Automaten hatten die Täter in der Nacht zuvor nur einige Hundert Meter entfernt von einer Hauswand herausgebrochen und entwendet. Nachdem die Täter den Automaten aufgehebelt und dessen Inhalt in Form von dutzenden Zigaretten sowie Bargeld herausgenommen hatten, ließen sie ihn auf dem besagten Hühnerhof zurück. Den Sachschaden an der Hauswand und dem Automaten schätzt die Polizei auf 2.500 Euro. Der Wert der Zigaretten und des Bargeldes wird mit knapp 1.500 Euro beziffert.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 mit der Polizeistation Weilburg in Verbindung zu setzen.

3. Matratzen brennen, Limburg a. d. Lahn, Dietkirchen, Auf der Heide, Montag, 29.05.2023, 19:00 Uhr

(fh)Am Montagabend führten zwei brennende Matratzen auf dem Gelände einer Asylbewerberunterkunft in Limburg-Dietkirchen zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Während einer abendlichen Streifenfahrt konnten Beamte Rauch aus Richtung des Dietkircherner Industriegebiets feststellen. Als sie den Rauchwolken folgten, führten sie diese zum Gelände der Asylbewerberunterkunft in der Straße "Auf der Heide". Dort entdeckten sie die Ursache des Qualms in Form von zwei brennenden Matratzen am Rand des Grundstückes. Gemeinsam mit einem verständigten Mitarbeiter der Einrichtung wurden erste Löschversuche unternommen, welche durch die alarmierte Feuerwehr Dietkirchen fortgesetzt und erfolgreich beendet werden konnten. Der Brand begrenzte sich auf die beiden Matratzen und ein angrenzendes Zaunstück, wobei letzteres nicht beschädigt wurde. Derzeit liegen keine Hinweise auf die Ursache des Brandes vor. Hinweise zur Brandursache werden unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

4. Polizei lädt zu Informationsveranstaltung zum Thema "Betrugsdelikte" ein, Limburg, Breites Driesch, Residenzhalle, Donnerstag, 01.06.2023, 17:00 Uhr

(fh)Am Donnerstag wird die Polizei in Limburg in Person von Frau Polizeihauptkommissarin Mariana Wüst der Polizeilichen Beratungsstelle einen Vortrag rund um Betrugsdelikte zum Nachteil älterer Menschen halten. Die Polizei lädt hierzu besonders lebensältere Menschen herzlich ein. Wie die jüngere Vergangenheit zeigt, stehen Betrügereien zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren leider immer noch auf der Tagesordnung. In Limburg konnten aufmerksame Zeugen vergangene Woche nur knapp eine Dame vor einem hohen finanziellen Schaden bewahren. Die Masche: Der Schockanruf! Ein Limburger hatte am gleichen Tag weniger Glück, ihn kostete seine Hilfsbereitschaft fast 2.500 Euro. Die Täter machten sich eine ebenfalls sehr beliebte Masche, die des Betrugs über "WhatsApp", zu Nutze. Diese beiden exemplarischen Fälle zeigen erneut, wie wichtig es ist, über die vielfältigen Formen der Betrugsdelikte Bescheid zu wissen. Jeder aufgeklärte Bürger und jede aufgeklärte Bürgerin kann das gewonnene Wissen weitergeben und verhindern, dass die Täter Erfolg haben. Lassen Sie sich also am Donnerstagnachmittag um 17:00 Uhr von Frau Wüst in der Residenzhalle in der Straße "Breites Driesch" in Limburg zu aktuellen Maschen der Betrüger aufklären. Die Veranstaltung ist komplett kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf Sie!

