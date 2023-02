Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen

Böblingen (ots)

An einem Waldstück direkt an der B464 wurde der Feuerwehr Böblingen am 19.02.2023, gegen kurz nach 8 Uhr ein verunfalltes Fahrzeug gemeldet.

Der Fahrer des PKW war im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Feuerwehr Böblingen war mit dem Rüstzug, bestehend aus drei Hilfeleistungslöschfahrzeugen und einem Führungsfahrzeug, sowie dem Führungsdienst mit insgesamt 24 Einsatzkräften im Einsatz.

