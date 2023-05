PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Falsche Dachdecker als Diebe +++ Unberechtigt in Einkaufszentrum eingedrungen +++ Paketfahrer von Hund gebissen +++ Sechs Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Limburg (ots)

1. Falsche Dachdecker als Diebe,

Runkel, Schadeck, Oberstraße, Dienstag, 30.05.2023, 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr

(he)Gestern waren ersten Erkenntnissen zufolge in Schadeck Betrüger unterwegs, welche sich als Dachdecker ausgaben. Im Verlauf ihres Betrugsversuchs entwendeten sie circa 100 Euro aus der Geldbörse ihres Opfers. Zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr wurden drei Männer bei einem Senior an der Wohnanschrift in der Oberstraße vorstellig, boten ihm an seine Dachrinne zu erneuern und montierten die bis dato am Dach befestigte Rinne direkt ab. Das Trio gelangte auch in das Haus des Opfers und entwendeten aus der Geldbörse des Mannes circa 100 Euro. Anschließend verschwanden die Täter; die Dachrinne blieb jedoch abmontiert. Die Männer sollen in einem kleineren Bus unterwegs gewesen sein. Eine Beschreibung des Fahrzeugs sowie der falschen Handwerker liegt nicht vor. Die Polizei in Limburg bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise zu den Personen.

2. Einbruch in Keller,

Weilburg, Im Bangert, Samstag, 15.04.2023, 16:00 Uhr bis Samstag, 27.05.2023, 11:30 Uhr

(he)Am Pfingstsamstag wurde festgestellt, dass in den Wochen zuvor unbekannte Täter in Weilburg in einen Keller eingebrochen waren und dort einen Gesamtschaden von fast 1.000 Euro verursacht hatten. An dem in der Straße "Im Bangert" gelegenen Zweifamilienhaus wurden Spuren festgestellt, welche auf ein gewaltsames Öffnen der Hauseingangstür schließen lassen. Anschließend begaben sich der oder die Täter in den unverschlossenen Keller und entwendeten aus diesem Fahrradzubehör, Werkzeug sowie einen Wagenheber. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise zu dem Einbruch.

3. Unberechtigt in Einkaufszentrum eingedrungen, Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Dienstag, 23.05.2023, 03:30 Uhr

(he)Bereits vergangener Woche am Dienstag, den 23.05.2023 drangen zur Nachtzeit vier unbekannte Täter in Limburg in ein Einkaufszentrum ein, flüchteten jedoch anschließend wieder, ohne etwas zu entwenden. Zeugenangaben zufolge soll es sich um vier männliche Jugendliche gehandelt haben, welche gegen 03:30 Uhr durch die Tiefgarage in den sogenannten Posthof und von dort in das Innere des Einkaufszentrums gelangten. Dafür wurde eine Zugangstür gewaltsam aufgeschoben. Die Polizei in Limburg bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise zu dem Quartett.

4. Batterie aus Verkehrszählungseinrichtung entwendet, Bad Camberg, Camberg, Eichbornstraße, Samstag, 20.05.23 bis Montag, 29.05.2023

(he)Im Verlauf der vergangenen Woche machten sich unbekannte Täter in Camberg in der Eichbornstraße an einem Gerät zur Verkehrszählung zu schaffen, brachen dieses auf und entwendeten die Batterie. Insgesamt entstand ein Schaden von über 200 Euro. Die Polizei in Bad Camberg bittet unter der Rufnummer (06434) 905467-0 um Hinweise.

5. Paketfahrer von Hund gebissen,

Hadamar, Niederhadamar, Hohlstraße, Dienstag, 30.05.2023, 19:35 Uhr

(he)Gestern Abend wurde in der Hohlstraße in Niederhadamar ein Paketauslieferer von einem Hund gebissen und dadurch verletzt. Der Zusteller war gerade dabei ein Paket zuzustellen, als im Hof eines Mehrfamilienhauses ein großer Hund auftauchte und ihn unmittelbar ins Bein biss. Der Hund war angeleint, die Leine war jedoch zu lang, als dass man hätte gefahrlos die Haustür erreichen können. Da sich der Hund auch einer hinzugerufenen Streife gegenüber sehr aggressiv verhielt und versuchte, einen Beamten zu beißen und der Hundehalter dies nicht unterbinden konnte, wurde das zuständige Ordnungsamt bezüglich des Sachverhalts informiert.

6. VW Passat zerkratzt,

Limburg, Staffel, Schulplatz, Sonntag, 28.05.2023, 00:00 Uhr bis Montag, 29.05.2023, 16:00 Uhr

(he)Am Montagnachmittag stellte der Besitzer eines schwarzen Passats fest, dass sein in Limburg Staffel auf dem Schulplatz abgestellter Pkw zerkratzt wurde und ein Schaden von circa 1.500 entstanden war. Der Pkw stand zwischen Sonntag, 0:00 Uhr und Montag, 16:00 Uhr vor Ort auf einem Parkplatz. Betroffen war die rechte Fahrzeugseite. Hinweise auf die Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei in Limburg bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

7. Sechs Fahrzeuge bei Unfall beschädigt, Hadamar, Am Elbbachufer, Dienstag, 30.05.2023, 13:50 Uhr

(he)Gestern kam es in Hadamar zu einem Verkehrsunfall, bei dem sechs Fahrzeuge beschädigt wurden und ein Sachschaden von geschätzten 34.000 Euro entstand. Durch großes Glück wurde jedoch niemand verletzt. Gegen 13:50 Uhr befuhr ein 62-Jähriger aus dem Kreis Limburg Weilburg mit seinem Mercedes die L3462 innerorts in Richtung Hadamar Zentrum. Plötzlich kam er zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit auf einer Grünfläche aufgestellten Verkehrsschildern. Nun lenkte der Fahrer wieder entgegen und der Pkw fuhr quer über die gesamte Fahrbahn auf den rechten Gehweg, kollidierte mit Leitplanken und fuhr von dort wieder auf die Fahrbahn. Der Mercedes geriet abermals in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Corsa. Dadurch wurde der Corsa auf einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf geschoben. Der verursachende Mercedes prallte jedoch mit großer Wucht auf einen geparkten Polo, welcher gegen einen Ford Transit geschoben wurde. Damit nicht genug reichte die Energie auch noch aus, um den Transit auf einen davorstehenden BMW zu schieben. Glück im Unglück, dass es im Gegenverkehr zu keinem Frontalzusammenstoß kam oder Fußgänger geschädigt wurden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mercedesfahrer zum Unfallzeitpunkt gesundheitliche Probleme hatte.

