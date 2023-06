LPI-SLF: Verkehrsunfall aufgrund gesundheitlicher Probleme

Kaulsdorf - Hockeroda (ots) - Am gestrigen Tage gegen 17:20 Uhr erreichte die Polizei die Information über einen in den Bäumen hängender Gleitschirm. Ob an diesem eine Person hängt, konnte zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden. Der Gleitschirm befand sich in einem Waldgebiet zwischen Kaulsdorf und Hockeroda. Der 35-Jährige, welcher den Gleitschirm flog, konnte sich selbst vom Gleitschirm befreien und den Baum ...

mehr