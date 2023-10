POL-MK: Kontrollen auf der Umleitungsstrecke

Lüdenscheid (ots) - An mehreren Orten im Stadtgebiet wurden vermutlich in der Nacht zu Sonntag sieben PKW beschädigt. Der oder die Täter zerstachen z.B. in der Bayernstraße die Reifen eines geparkten Citröen. An der Hochstraße rissen sie Kennzeichen ab. Am Danziger Weg wurde ein PKW zerkratzt. Wer hat Personen beobachtet? Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt ...

