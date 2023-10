Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Datteln

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen brachen Unbekannte in eine Einrichtung an der Eisenbahnstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Büroräume. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Weitere Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Haltern am See

An der Strübings Heide verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Haus, indem sie eines der Fenster aufhebelten. Sie durchwühlten diverse Räume und schütteten dann Flüssigkeiten gegen die Fensterscheibe. Sie entwendeten Schmuck, darunter zwei Uhren, und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Tatzeit liegt zwischen dem 13.10 und 21.10.2023.

In der Nacht zu Sonntag verschafften sich Diebe Zutritt zum Gastraum einer Gaststätte, indem sie eine Tür aufhebelten. Sie durchsuchten die Gaststätte und nahmen schließlich zwei Tresore mit. Die Gaststätte liegt an der Hullerner Straße. Der genaue Tatzeitraum liegt zwischen 2.20 Uhr und 8.30 Uhr.

Marl

Als Unbekannte in der Nacht zu Samstag in ein Büro eines Pflegezentrums durchsuchten, wurden sie von einer Mitarbeiterin gestört und flüchteten. Sie war durch die Geräusche aufmerksam geworden. Sehen konnte sie die Täter allerdings nicht mehr. Die Einbrecher drangen über ein Fenster ein und brachen im Inneren eine weitere Tür auf, um neben dem Büro auch den Empfangsbereich nach Diebesgut durchsuchen zu können. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Auch an der Hülsbergstraße brachen Unbekannte in die Büroräume eines Seniorenheims ein. Sie durchsuchten die Schränke nach Wertsachen und flüchteten schließlich unerkannt. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend und Samstagmittag. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen bisher nicht vor.

Dorsten

Von Freitagabend auf Samstagmorgen hebelten bislang unbekannte Täter eine Terrassentür eines Wohnhauses an der Straße Am Böckenbusch auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut und öffnete dabei auch zwei Weinflaschen. Den Inhalt schütteten sie ins Wohnzimmer. Es ist noch nicht bekannt, ob etwas sie etwas entwenden konnten.

Am Vosskamp schreckte eine Bewohnerin einen Einbrecher auf und trieb ihn so in die Flucht. Sie hielt sich zum Einbruchszeitpunkt im Außenbereich auf. Als sie hinein ging, bemerkte sie dann eine Person im dunklen Flur, die bei Erblicken der Frau sofort in Richtung Vosskamp flüchtete. Sie informierte die Polizei und stellte zudem fest, dass der Einbrecher Schmuck und Bargeld an sich genommen hatte. Eine nähere Beschreibung des Einbrechers ist leider nicht möglich.

Herten

An der Fritz-Erler-Straße brachen Unbekannte in eine Schule ein. Durch eine aufgehebelte Tür verschafften sie sich Zugang zum Gebäude. Sie durchsuchten diverse Räume, brachen weitere Türen auf und entkamen letztlich unerkannt. Ob sie etwas endwendeten, kann noch nicht gesagt werden. Tätig waren die Diebe zwischen Freitagabend und Samstagmorgen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell