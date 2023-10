POL-RE: Recklinghausen: Polizei sucht - mit Fotos - nach zwei Zeugen

Recklinghausen (ots) - An einer Fassade einer Moschee an der Horster Straße ist ein islamfeindliches Graffiti aufgesprüht worden. Die Schmiererei wurde am Samstagmorgen entdeckt. Eine ähnliche Schmiererei wurde außerdem in der Nähe, an der Ecke Hoster Straße/Scharnhölzstraße, festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen kann ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Der Staatschutz der Polizei Recklinghausen hat ...

