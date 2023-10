Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Marl/Recklinghausen: Verfolgungsfahrt durch mehrere Städte - niemand verletzt

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Montag wurde die Polizei in Dorsten zu einem Einsatz im Stadtteil Altendorf-Ulfkotte gerufen. Hier gab es Hinweise darauf, dass durch einen Anwohner ein Auto mit Steinen beschädigt wurde. Als die Polizei vor Ort eintraf, fuhr ein Auto besetzt mit zwei Männern weg.

Als das Fahrzeug durch die Polizei gegen 03 Uhr kontrolliert werden sollte, gab der Fahrer Gas und flüchtete. Die Flucht erstreckte sich von Dorsten, über Marl und kurzzeitig die BAB 52. Von hier aus fuhr der Fahrer über Marl nach Recklinghausen und im weiteren Verlauf über Marl zurück nach Dorsten. Bei der Fahrt durch einen Kreisverkehr wurde das Auto stärker beschädigt. Das Fahrzeug stellte der Fahrer an der Gelsenkirchener Straße ab. Die Insassen flüchten zu Fuß weiter.

Neben mehreren Streifenwagen wurde bei dem Einsatz auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Am ursprünglichen Einsatzort in Dorsten konnten am frühen Morgen die beiden Fahrzeuginsassen durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Durch Zeugen gibt es Anhaltspunkt, dass die beiden Männer, ein 33-Jähriger aus Dorsten und ein 40-Jähriger aus Haltern am See in dem Fahrzeug unterwegs waren. Für das Auto besteht kein Versicherungsschutz.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet (Straßenverkehrsgefährdung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz). Das Auto wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell