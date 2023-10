Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht beim Einkaufen

Kandel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht kam es am Samstag, 07.10.2023, etwa in der Zeit von 13:45 Uhr - 14:05 Uhr, auf dem Parkplatz des SBK-Marktes in der Nansenstraße in Kandel. In diesem Zeitraum befand sich der geschädigte Fahrzeugführer beim Einkaufen im Markt. Sein Fahrzeug, ein grauer SUV, war ordnungsgemäß in einer Parklücke geparkt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug war ein frischer Unfallschaden an der Heckklappe des Fahrzeugs zu erkennen. Der Verursacher des Schadens ist bis dato nicht bekannt. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand des Schadens scheint es wahrscheinlich, dass der Schaden durch einen Anstoß mit einem Einkaufswagen verursacht wurde.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per Email an piwoerth@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell