Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Autohaus

Steinweiler (ots)

In den frühen Morgenstunden des 07.10.2023 wurde versucht, in ein Autohaus in Steinweiler einzubrechen. Hierfür wurde zunächst ein Fenster zu einem Lagerraum des Autohauses eingeschlagen. Durch die entstandenen Geräusche wurde jedoch ein direkter Anwohner aus dem Schlaf gerissen und machte durch Schreie auf sich aufmerksam. Vermutlich wurde der unbekannte Täter so in die Flucht geschlagen. Bei der Tatortaufnahme vor Ort ergaben sich keine Erkenntnisse, dass das Autohaus durch den Täter betreten wurde.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per Email an piwoerth@polizei.rlp.de.

