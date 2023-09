Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Verkehrskontrolle erfolgreich - 37-Jähriger unter Drogeneinfluss

Viersen (ots)

Am 08.09.2023 hielten Einsatzkräfte der Polizei Viersen im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 00.15 Uhr einen Rollerfahrer auf der Freiheitsstraße an. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem stellten die Beamten Verhaltensauffälligkeiten fest, woraufhin sie einen Drogentest durchführten und dieser schlug positiv an. Zudem führte der Viersener weitere Betäubungsmittel mit sich. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Ermittlungen dauern an. / AM (888)

