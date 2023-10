Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dieb nutzt den Moment

Hagenbach (ots)

Am Freitag, 06.10.2023 beabsichtigte der Besitzer eines Kleinkraftrades dieses zu verkaufen. Hierfür vereinbarte er einen Verkaufstermin in Hagenbach, zu welchem gegen 17:30 Uhr eine jüngere, männliche Person erschienen ist. Die Person zeigte deutliches Interesse an dem Kleinkraftrad und befand sich für einen kurzen Zeitraum unbeobachtet mit dem Kleinkraftrad im Hof des Verkäufers. Diesen günstigen Augenblick nutzte der potentielle Käufer aus und fuhr mit dem unverschlossenen Kleinkraftrad davon, um es so zu entwenden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per Email an piwoerth@polizei.rlp.de.

