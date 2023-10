POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Kandel (ots) - In einem nicht näher einzugrenzenden Zeitraum hebelte ein bislang unbekannter Täter die Tür zu einem Lagerschuppen des Kaninchenzuchtvereins / Vogelfreundevereins in der Badallee in Kandel auf. Der Einbruch wurde am Freitag, 06.10.2023 bemerkt. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Schuppen nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per Email an piwoerth@polizei.rlp.de. Rückfragen ...

