Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bürogebäude - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Goethestraße

29.09.2023, 02.45 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag in ein Bürogebäude in der Goethestraße in der Wolfsburger Innenstadt ein. Gegenstände wurden nicht entwendet.

Am frühen Freitagmorgen hörte ein Zeugen einen lauten Knall in der Goethestraße und verständigte umgehend die Polizei. Als die Beamten eintrafen, stellten sie bei einem Büro eine Fensterscheibe eingeworfen worden war. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme stellte sich heraus, dass die Täter einen Gullideckel in die Scheibe geworfen hatten und im Anschluss in den Räumlichkeiten nach Diebesgut Ausschau gehalten hatten. Da sie vermutlich gestört wurden, wurde nichts entwendet.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell