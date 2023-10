Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Zu viel Neuer Wein

Edesheim (ots)

Am gestrigen Donnerstag gegen 18:50 Uhr wurde in Edesheim in der Ruprechtstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle einer 57-jährigen Autofahrerin Alkoholgeruch aus dem Wageninneren festgestellt. Zunächst bestritt die Fahrerin, zuvor alkoholische Getränke konsumiert zu haben, gab aber dann doch reumütig zu, ein Viertel Neuen Wein getrunken zu haben. Auch diese Angabe war wohl nicht komplett der Wahrheit entsprechend, denn ein Atemalkoholtest ergab 0,81 Promille. Die Fahrt unter Alkoholeinfluss wird der Frau einen Monat Fahrverbot, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Bußgeld von mindestens 500 Euro einbringen.

