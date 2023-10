POL-PDLD: Wörth - PKW Diebstahl

Wörth (ots) - Gegen 11:15 Uhr kam es am Mittwochmittag auf der A65 in Wörth zu einem Auffahrunfall. Ein LKW-Fahrer musste am Stauende in Fahrtrichtung Landau verkehrsbedingt warten, als ein PKW - besetzt mit drei Erwachsenen, einem Kleinkind und einem Säugling - auf den stehenden Auflieger auffuhr. Aufgrund des Aufpralls wurden alle fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt zur ärztlichen Untersuchung in umliegende ...

